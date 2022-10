Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kuppenheim - Über 20 Mutterschafe gestohlen, Polizei bittet um Hinweise

Kuppenheim (ots)

Die Beamte des Polizeireviers Gaggenau waren am Sonntag unter anderem mit einem Diebstahl von Schafen beschäftigt und bitten diesbezüglich um Hinweise aus der Bevölkerung. Ein bislang unbekannter Dieb hat zwischen Samstag- und Sonntagmittag über 20 Mutterschafe aus einer Herde heraus mutmaßlich auf einen Anhänger geladen und gestohlen. Die auf einer Fläche zwischen dem Unimog-Museum und Oberndorf, entlang der B462 weidenden Zuchttiere, waren frisch geschoren sowie an Rücken und Ohren markiert. Die Schafe der Rasse "Merino Landschaft - Freiberger Schlag" lassen sich an auffällig langen Ohren, einer langen Schnauze und einem schmalen Kopf erkennen. Der Diebstahlschaden liegt bei über 3.000 Euro. Möglicherweise seht mit der Tat ein blauer VW-Touran mit ausländischer Zulassung in Verbindung. Hinweise zu verdächtigen Personen und/oder Fahrzeugen werden unter der Rufnummer: 07225 9887-0 an die Ermittler des Polizeireviers Gaggenau erbeten.

