Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kappel-Grafenhausen - Platzverweis ignoriert - in Gewahrsam genommen

Kappel-Grafenhausen (ots)

Ein 49 Jahre alter Mann ist in der Nacht auf Montag nach seinem ungebührlichen Verhalten in einer Tankstelle in der Hauptstraße in polizeilichen Gewahrsam genommen worden. Der Endvierziger soll kurz nach Mitternacht im Verkaufsraum mehrfach den Hitlergruß gezeigt und hierbei auch entsprechende verfassungsfeindliche Worte ausgesprochen haben. Weil ein nach den polizeilichen Maßnahmen ausgesprochener Platzverweis offenbar nicht fruchtete, wurde der Störer letztlich in Gewahrsam genommen. Neben einer Kostenrechnung für die behördliche Übernachtung muss sich der 49-Jährige auch einem Strafverfahren stellen.

/wo

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell