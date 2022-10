Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Hofstetten - Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten

Hofstetten (ots)

Eine leicht- und zwei schwer verletzte Personen sind die Folge eines Verkehrsunfalles am frühen Sonntag morgen im Bereich Hofstetten. Gegen 04:15 Uhr fuhr ein 24-jähriger Lenker eines Opel Astras von Hofstetten in Richtung Biereck und kam dort aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baumstumpf. Hierbei wurden drei Mitfahrer (25, 26 und 27 Jahre alt) teils schwer verletzt und mussten in eine Klinik verbracht werden. Neben dem Rettungsdienst kam auch die Örtliche Feuerwehr an der Unfallstelle zum Einsatz. Der Schaden am Unfallfahrzeug aus dem Nachbarlandkreis dürfte bei ca. 5000 Euro liegen. Inwiefern eine festgestellte Alkoholisierung des Unfallfahrers zum Ereignis beigetragen hat, ist noch Gegenstand der Ermittlungen. /ADR

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell