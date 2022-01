Polizei Münster

POL-MS: Einbrecher entwenden Bargeld und Schmuck - Zeugen gesucht

Münster (ots)

Unbekannte Täter haben am Donnerstagabend (06.01) bei einem Einbruch an der Christoph-Bernhard-Straße Bargeld und Schmuck erbeutet.

Zwischen 19:20 und 00:00 Uhr hebelten die Einbrecher an der Terrassentür eines Reihenhauses, öffneten diese und kamen so in das Gebäude. Dort durchsuchten sie alle Räume und flüchteten mit Bargeld und Schmuck.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0251 275-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell