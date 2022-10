POL-OG: Gaggenau - Großflächiger Stromausfall - Update

Rastatt (ots) - Am Freitagabend gegen 22.30 Uhr war die 55-jährige Fahrerin eines Hyundai auf der Kehler Straße stadtauswärts unterwegs. An der Maquet-Kreuzung musste sie aufgrund Rotlicht der Ampelanlage anhalten. Ein nachfolgendes Auto fuhr dem Hyundai auf. Der Unfallverursacher setzte zurück und flüchtete in die Oberwaldstraße in Richtung Plittersdorf, ohne ...

mehr