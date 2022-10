Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden, A5 - Falschfahrerin nach wenigen Metern gestoppt

Baden-Baden (ots)

Mit einem Ermittlungsverfahren und der Beschlagnahme ihres Führerscheins muss sich seit einem Vorfall am Freitagmorgen eine Opel-Fahrerin auseinandersetzen. Die 30 Jahre alte Frau war nach bisherigen Ermittlungen gegen 10:20 Uhr auf der A5 in Richtung Süden unterwegs und passierte dabei die Anschlussstelle Baden-Baden. Dabei fiel ihr offenbar auf, dass sie diese eigentlich zur Ausfahrt nutzen wollte, worauf sie abbremste und auf die parallel verlaufende Nebenfahrbahn wendete um zurückzufahren. Nach nur wenigen Metern stoppte eine dort befindliche Streife der Autobahnpolizei die Falschfahrt. Der Führerschein der Frau wurde beschlagnahmt und sie sieht einem Verfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung entgegen. Zeugen, die durch die Fahrweise geschädigt wurden, setzen sich unter der Telefonnummer 07223 80847-0 mit den Ermittlern der Verkehrsdienst-Außenstelle Bühl in Verbindung.

/rs

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell