Polizei Hamburg

POL-HH: 220717-2. Ältere Dame in Rahlstedt bestohlen - Festnahme

Hamburg (ots)

Tatzeit: 16.07.2022, 15:25 Uhr; Tatort: Hamburg-Rahlstedt, Schierenberg

Nach Hinweis eines aufmerksamen Zeugen haben Polizeibeamte am Samstagnachmittag in Rahlstedt einen mutmaßlichen Trickdieb vorläufig festgenommen. Ihm wird vorgeworfen, eine 91-jährige Frau bestohlen zu haben.

Nach den bisherigen Erkenntnissen hatte der Zeuge beobachtet, wie ein Mann sich in verdächtiger Weise der älteren Dame genähert hatte, ohne augenscheinlich in Verbindung mit ihr zu stehen. Offenbar gestört von dem Zeugen vergrößerte er den Abstand zu ihr zunächst wieder. Als die Frau in eine Seitenstraße abgebogen war, folgte er ihr weiter. Der Zeuge vermutete eine Straftat und ging den beiden Personen mit einigem Abstand hinterher. Nachdem der Beobachtete ihm plötzlich entgegengekommen war, sprach er die Dame gezielt an. Wie sich dabei herausstellte, hatte der Mann sie in der Zwischenzeit unter einem Vorwand angesprochen und ihr unbemerkt Portemonnaie aus der Handtasche gestohlen.

Nach Alarmierung durch den Zeugen leitete die Polizei sofort umfangreiche Fahndungsmaßnahmen ein. Der Tatverdächtige wurde von Einsatzkräften des Polizeikommissariats 38 anhand der abgegebenen Täterbeschreibung am Berner Marktplatz angetroffen und vorläufig festgenommen.

Der 33-jährige Rumäne gilt der Tat als dringend verdächtig. Er wurde von Ermittlern des Kriminaldauerdienstes (LKA 26) einem Haftrichter zugeführt.

Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Abb.

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell