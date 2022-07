Polizei Hamburg

POL-HH: 220715-1. Drei mutmaßliche Trickdiebe an der Lübecker Bucht vorläufig festgenommen

Hamburg (ots)

Tatzeit: 14.07.2022, 11:12 Uhr

Tatort: Grömitz (Schleswig-Holstein)

Gestern Mittag haben Fahnder der Fachdienststelle für Trickdiebstahl und -betrug des Hamburger Landeskriminalamts (LKA 43) in Scharbeutz (Schleswig-Holstein) drei Männer vorläufig festgenommen. Sie stehen im Verdacht, kurz zuvor mindestens einen vollendeten Trickdiebstahl begangen zu haben.

Die Fahnder hatten sich an die Fersen eines 31-Jährigen geheftet, der verdächtig war, sich in der Vergangenheit bereits in Hamburg als angeblicher Wasserwerker ausgegeben und dabei eine Seniorin in ihrer Wohnung bestohlen zu haben. Als der Verdächtige sich gestern Vormittag zusammen mit zwei weiteren Männern durch Grömitz bewegt und mehrere Wohnhäuser betreten hatte und die drei anschließend ein An- und Verkaufsgeschäft in Scharbeutz aufsuchten, überprüften die Fahnder die Tatverdächtigen mit Unterstützung der örtlich zuständigen Polizei. Die Beamten konnten feststellen, dass die Männer in dem Geschäft Schmuckstücke zum Kauf angeboten hatten. Einige dieser Schmuckstücke ließen sich im weiteren Verlauf einem kurz zuvor in Grömitz verübten Trickdiebstahl zuordnen. Die Tatverdächtigen waren dabei gegenüber einer 81-Jährigen als Wasserwerker aufgetreten und hatten sie bestohlen, während die Frau den Instruktionen der Männer gefolgt war, einen Wasserhahn laufen zu lassen. Die Polizisten nahmen die drei Deutschen (22, 26, 31) vorläufig fest und transportierten sie nach Hamburg, wo sie schließlich einem Haftrichter zugeführt wurden. Dieser erließ Haftbefehle gegen die beiden älteren Täter und einen Haftbefehl mit Verschonungsbeschluss gegen den 22-Jährigen.

Die Ermittlungen der Fachdienststelle dauern an. Insbesondere wird geprüft, ob die Beschuldigten auch für weitere gleichgelagerte Taten im Bereich der Lübecker Bucht verantwortlich sein könnten.

Ka.

