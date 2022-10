Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gaggenau - Großflächiger Stromausfall - 2. Update

Gaggenau (ots)

Ursprüngliche Meldung:

Aufgrund eines technischen Defekts kam es in der Nacht zum Sonntag, kurz nach Mitternacht, zu einem großflächigen Stromausfall bei dem das komplette Stadtgebiet von Gaggenau betroffen wurde. Techniker des Netzbetreibers haben die Ursache lokalisiert und arbeiten mit Hochdruck an deren Beseitigung. Nach und nach werden einzelne Stadtteile wieder mit Strom versorgt werden können. Dennoch dürfte es bis in die Morgenstunden dauern, bis der Stromausfall komplett behoben sein wird.

Update:

Der Defekt wurde in einer Schaltanlage im Mittelspannungsbereich lokalisiert. Mit der endgültigen Behebung der Störung kann erst in den Vormittagsstunden gerechnet werden.

Update 2:

Der Netzbetreiber meldete um ca. 08:30 Uhr eine vollständige Wiederherstellung der Stromversorgung. Besondere Vorkommnissen oder Schäden, die im Zusammenhang mit dem Stromausfall standen wurden bislang nicht bekannt. /ADR

