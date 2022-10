Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rheinmünster, Flughafen - Fluggastkontrolle mit Folgen

Rheinmünster (ots)

Das ausufernde Verhalten eines 48-Jährigen bei der Fluggastkontrolle hat nun ein juristisches Nachspiel. Der Mann weigerte sich am Sonntagabend partout, sein nicht für den Flug zugelassenes Feuerzeug herauszugeben und legte sich mit den Beamten des Polizeipostens Flughafen-Rheinmünster an. Neben mehrfach ausgesprochenen Beleidigungen, bedrohte er auch die Einsatzkräfte. Bei der Feststellung seiner Personalien gipfelte sein Benehmen darin, dass er einen Polizisten angriff und bei seiner folgenden Fixierung in den Arm biss. Einen weiteren Beamten trat er gegen den Oberarm. Gegen den 48-Jährigen wird nun wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, Bedrohung und Beleidigung ermittelt.

/wo

