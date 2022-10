Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Nach Unfall geflüchtet - Die Polizei sucht Zeugen - KORREKTUR!

Rastatt (ots)

Nachtrag:

Der Verkehrsunfall ereignete sich entgegen der ursprünglichen Meldung am Freitag VORMITTAG (14.10.2022) um ca. 07:30 Uhr. /ADR

Ursprüngliche Meldung:

15.10.2022, 10:27 Uhr

Rastatt Am Freitagabend gegen 22.30 Uhr war die 55-jährige Fahrerin eines Hyundai auf der Kehler Straße stadtauswärts unterwegs. An der Maquet-Kreuzung musste sie aufgrund Rotlicht der Ampelanlage anhalten. Ein nachfolgendes Auto fuhr dem Hyundai auf. Der Unfallverursacher setzte zurück und flüchtete in die Oberwaldstraße in Richtung Plittersdorf, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von rund 2000 Euro zu kümmern. Bei dem Flüchtigen dürfte es sich um eine silbergraue Limousine mit SÜW-Kennzeichen gehandelt haben. Das Auto dürfte im Frontbereich beschädigt worden sein. Das Polizeirevier Rastatt erbittet Zeugenhinweise unter Tel. 07222/7610. /CBR

