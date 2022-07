POL-PDWIL: Zeugenaufruf zum Verkehrsunfall auf dem Parkplatz des TAKKO-Markts

Pelm (ots) - Am 28.06.2022 zwischen 15:00 Uhr und 16:30 Uhr beschädigte ein bisher unbekannter Täter den Briefkasten an einem Mehrfamilienhaus in Pelm, in der Straße Am Sellbüsch. Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern dürfen an die Polizeiwache Gerolstein unter 06591 95260 erbeten werden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Daun Sven Lehrke, PHK Mainzer Straße 19 54550 Daun Tel.: 06592/962630 Fax: ...

