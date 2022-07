Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Einbruchsdiebstahl in ein Restaurant

Uersfeld (ots)

Im Tatzeitraum 29.06.2022 bis 30.06.2022 drangen bisher unbekannte Täter nach Aufhebeln einer Seitentür in ein Restaurant in der Hauptstraße in Uersfeld ein.

Im Inneren des Anwesens öffneten sie Schränke und hebelten die verschlossene Kasse auf.

Hier wurde ein kleinerer dreistelliger Betrag entwendet.

Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern dürfen an die Polizeiinspektion Daun unter 06592 96260 erbeten werden.

