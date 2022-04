BPOL-HH: Mann flüchtet bei Bundespolizeikontrolle und stürzt - Haftbefehl vollstreckt

Hamburg (ots) - Am 07.04.2022 gegen 02.00 Uhr nahmen Bundespolizisten einen stark alkoholisierten Mann (m.38) am S-Bahnsteig im Bahnhof Harburg unter heftigen Widerstandshandlungen vorläufig fest. Zuvor entdeckte eine Streife der Bundespolizei den Mann schlafend am S-Bahnsteig. Da eine Gefahrensituation für den am Bahnsteig liegenden Mann nicht ausgeschlossen werden konnte, wurde er von den Polizeibeamten geweckt. ...

mehr