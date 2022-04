Bundespolizeiinspektion Hamburg

BPOL-HH: "Untergetaucht": Per Haftbefehl gesuchter Mann geht Bundespolizisten im Bahnhof Altona ins Netz

Hamburg (ots)

Am 06.04.2022 gegen 23.40 Uhr nahm eine Streife der Bundespolizei einen per Haftbefehl gesuchten Mann (m.22) im Bahnhof Altona fest. Zuvor geriet der afghanische Staatsangehörige in das Visier der Bundespolizisten, da er sich offensichtlich stark alkoholisiert und ohne Reiseabsichten am Bahnsteig befand.

Die anschließende Überprüfung der Personalien ergab eine Ausschreibung zur Festnahme aufgrund des Verdachts diverser durchgeführter Straftaten.

"Der Beschuldigte wurde seit April 2022 mit einem Untersuchungshaftbefehl gesucht. Der Mann war bislang untergetaucht und ist aufgrund polizeilicher Ermittlungen dringend verdächtig folgende Straftaten begangen zu haben:

Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, gefährliche Körperverletzung, tätlicher Angriff auf Vollstreckungsbeamte, Sachbeschädigung, Hausfriedensbruch, Beleidigung und Diebstahl."

Ein im Bundespolizeirevier im Bahnhof durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,38 Promille. Nach Abschluss der bundespolizeilichen Maßnahmen wurde der Gesuchte der U-Haftanstalt zugeführt.

RC

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Hamburg, übermittelt durch news aktuell