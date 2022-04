Bundespolizeiinspektion Hamburg

BPOL-HH: Festnahme und Zuführung durch Bundespolizei nach Messerattacke in Hamburger S-Bahn-

Hamburg (ots)

Am 03.04.2022 gegen 16.30 Uhr nahmen Bundespolizisten zwei Männer (m.25, m.23) im Bahnhof Altona fest, die aufgrund von Zeugenaussagen und bundespolizeilichen Ermittlungen dringend tatverdächtig sind, eine gefährliche Körperverletzung mittels eines Messer gegen einen Fahrgast einer S-Bahn begangen zu haben. Ein Beschuldigter stach auf das Opfer ein, der andere Mann begleitete den Tatverdächtigen.

Bereits am 18.03.2022 kam es in einer in den S-Bahnhaltepunkt Othmarschen einfahrenden S-Bahn der Linie S 1 zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen einer Gruppierung von drei Personen in einer Sitzgruppe und einem Duo, dass das Trio nach jetzigem Sachstand im Vorbeigehen grundlos beleidigte.

"Nach jetzigem Ermittlungsstand der Ermittler der Bundespolizeiinspektion Hamburg stach im weiteren Verlauf ein Tatverdächtiger (m.25) mit einem Messer rücklings auf einen Geschädigten (m.28) im Schulter- bzw. Rückenbereich ein. Der verletzte iranische Staatsangehörige sackte daraufhin auf den Boden der S-Bahn. Nach jetzigem Sachstand der Bundespolizei stach der Tatverdächtige weiterhin auf den am Boden liegenden Mann ein und fügte ihm eine Schnittverletzung am Oberschenkel zu."

Der Geschädigte (m.28) erlitt mehrere Schnittverletzungen und wurde nach erster Versorgung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. Dort musste der in Hamburg lebende Mann mehrere Tage stationär medizinisch versorgt werden.

Der Tatverdächtige war in Begleitung eines weiteren Mannes (m.23). Beide Männer flüchteten nach der Tat aus der S-Bahn. Ein Begleiter (m.31) des verletzten Geschädigten stellte sich dem Tatverdächtigen in den Weg und wurde daraufhin auch mit einem Messer angegriffen. Der Geschädigte blieb unverletzt; durch die Messerattacke wurde aber seine Jacke beschädigt.

Die beiden Tatverdächtigen (m.23, m.25) konnten zunächst in unbekannte Richtung flüchten. Fahndungen und intensive Ermittlungen der Bundespolizei führten zunächst nicht zur Identifizierung der Tatverdächtigen.

"Am 03.04.2022 erkannte ein Geschädigter (m.31-Begleiter des Verletzten) die Tatverdächtigen am S-Bahnhaltepunkt Sülldorf zufällig wieder. Das Duo stieg gerade in eine abfahrbereite S-Bahn Richtung Bahnhof Altona ein." "Der Zeuge informierte umgehend die Bundespolizei über seine Beobachtungen. Mehrere Streifenwagenbesatzungen erreichten daraufhin den Bahnhof Altona und positionierten sich entsprechend am S-Bahnsteig. Nach Einfahrt der S-Bahn konnten die beiden Tatverdächtigen widerstandslos festgenommen und zum Bundespolizeirevier im Bahnhof verbracht werden."

Nach umfangreichen bundespolizeilichen Maßnahmen wurden die beiden Tatverdächtigen aus Somalia und Palästina der Untersuchungshaftanstalt zur Haftrichtervorführung zugeführt.

Die weiteren Ermittlungen werden weiterhin vom Ermittlungsdienst der Bundespolizeiinspektion Hamburg geführt. Die Opferschutzbeauftragten der Bundespolizei sind umgehend mit den Geschädigten in Kontakt getreten und haben entsprechende Hilfen angeboten.

Weitere Auskünfte können heute leider nicht mehr erteilt werden.

RC

