BPOL-HH: 2,29 Promille: Mann tritt auf Bundespolizist ein

Hamburg (ots) - Am 06.04.2022 gegen 23.40 Uhr nahm eine Streife der Bundespolizei einen per Haftbefehl gesuchten Mann (m.22) im Bahnhof Altona fest. Zuvor geriet der afghanische Staatsangehörige in das Visier der Bundespolizisten, da er sich offensichtlich stark alkoholisiert und ohne Reiseabsichten am Bahnsteig ...

mehr