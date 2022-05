POL-S: Fahrradunfall

Stuttgart-Ost (ots) - Ein 42-jähriger Mann soll am Freitagmittag (13.05.2022) in der Stadtbahn mehrere Fahrgäste belästigt haben. Der Mann saß gegen 13:00 Uhr in der Stadtbahnlinie U2 während der Fahrt von Neugereut nach Botnang. Hierbei soll er seine Hand in der Hose gehabt, an seinem Geschlechtsteil manipuliert und Blickkontakt zu anderen Fahrgästen gesucht haben. Mehrere Fahrgäste hatten dies wohl bemerkt und ...

