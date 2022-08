Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Sachbeschädigung- Zeugen gesucht

Speyer (ots)

Am 25.08.2022 gegen 17:15 Uhr befand sich ein unbekannter Täter in einem Supermarkt in der Iggelheimer Straße. Dieser beschwerte sich lautstark im Kassenbereich über die lange Wartezeit. Als er den Laden verließ, riss er an einem vor dem Markt angelehnten Fahrrad. Dabei beschädigte er den Fahrradständer. Anschließend lief er in Richtung der Kreuzung Iggelheimer Straße / Landwehrstraße / Kurt-Schumacher-Straße davon. Die Person wurde wie folgt beschrieben: -ca. 30 Jahre alt, braune kurze Haare, helle Hose, dunkles T-Shirt. Er machte einen betrunkenen Eindruck auf die Zeugen. Er konnte trotz Fahndung nicht angetroffen werden.

