Polizei Duisburg

POL-DU: Ruhrort: 23-Jähriger beleidigt Polizisten und fliegt somit auf - Mutmaßlicher Dealer gefasst

Duisburg (ots)

Polizisten haben am Freitagabend (19. August, gegen 21:50 Uhr) einen mutmaßlichen Drogendealer gefasst. Kurios: Er machte selbst auf sich aufmerksam und rief die Beamten quasi zu sich. Der Mann (23) war auf dem Hafenfest (Dammstraße) unterwegs, als er Einsatzkräfte der Hundertschaft lautstark mit den Worten "All Cops are Bastards" betitelte. Da sich der 23-Jährige weigerte, seine Personalien anzugeben, durchsuchten die Polizisten seinen Rucksack und seine Bauchtasche nach Ausweisdokumenten. Sie wurden fündig und entdeckten darüber hinaus noch viel "Interessanteres": Die Beamten stellten mehrere Druckverschlusstüten gefüllt mit diversen Drogen, zwei Handys, Geldscheine in szenetypischer Stückelung und Betäubungsmittel-Zubehör wie einen Crusher sowie eine Feinwaage sicher.

Ein Richter genehmigte auf Antrag der Staatsanwaltschaft Duisburg die Durchsuchung der Wohnung des 23-Jährigen. Dort fanden die Beamten eine weitere Feinwaage und ein Tütchen Drogen. Der Mann muss sich jetzt mit einer Anzeige wegen des Handelns mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge auseinandersetzen - und natürlich auch mit einer Anzeige wegen Beleidigung.

