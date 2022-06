Polizeiinspektion Schwerin

POL-SN: Verkehrsunfall mit Fahrerflucht in Wüstmark

Schwerin (ots)

Am 16.06.2022 kam es gegen 13:00 Uhr in der Schweriner Straße in Schwerin zu einem Unfall zwischen einem PKW und einer Radfahrerin. Die 54-Jährige Fahrradfahrerin fuhr in Richtung Pampow, als die Fahrerin des PKW auf die Schweriner Straße einbiegen wollte. Hierbei übersah diese die Radfahrerin und kollidierte mit ihr. Die Radfahrerin erlitt Hämatome und es entstand ein Sachschaden an beiden Fahrzeugen. Statt jedoch anzuhalten und den Unfall der Polizei zu melden, rief die Fahrerin des PKW der Geschädigten eine Entschuldigung zu und setzte ihre Fahrt fort. Nun muss sich die PKW-Fahrerin wegen unerlaubtem Entfernen vom Unfallort gemäß §142 StGB verantworten. Die hinzugezogene Polizei Schwerin ermittelt.

