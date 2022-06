POL-SN: 13-jähriges Mädchen in Schwerin vermisst

Schwerin (ots) - Zu einer Sachbeschädigung sowie zu Bedrohungen kam es am Abend des 7.6. in einer Spielhalle in Schwerin-Görries: Dort war in den letzten Tagen wiederholt ein Mann aufgefallen, der augenscheinlich an den Geldspielautomaten manipulierte. Von Seiten der Geschäftsleitung wurde der unbekannte Tatverdächtige daraufhin am Dienstagabend gegen 17.30 Uhr der ...

