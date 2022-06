POL-HX: Korrektur zur Meldung "Unfallflucht auf Einkaufsmarkt-Parkplatz" vom 14.06.22-15.13

Beverungen (ots) - Zu einer Unfallflucht ist es in Beverungen am Samstag, 11. Juni, gekommen. Ein 53-Jähriger hatte seinen grauen Mercedes GLK gegen 10.45 Uhr auf dem Parkplatz eines Discounters an der Blankenauer Straße in Beverungen abgestellt. Als er gegen 11.15 Uhr zu seinem Auto zurückkehrte, stellte er Kratzer und Dellen am Stoßfänger hinten links sowie ein zersplittertes Rücklicht fest. Die Schadenshöhe wird ...

mehr