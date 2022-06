Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Unfallflucht in Brakel - Zeugenaufruf

Brakel (ots)

Nachdem am Freitag, 10. Juni, auf einem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes in Brakel an der Warburger Straße ein Schaden von mehr als 1.000 Euro bei einem Opel Astra entstanden ist, sucht die Polizei nach dem Verursacher.

Der schwarze Opel war auf dem Parkplatz des Real-Marktes von 11.30 Uhr bis 12.00 Uhr in der Parkplatzreihe gegenüber des Eingangs geparkt und wies anschließend Kratzspuren entlang der Beifahrertür auf. Ein Verursacher wurde vor Ort nicht angetroffen.

Zeugen können Hinweise an die Polizei unter der Rufnummer 05271/962-0 weitergeben. /ell

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell