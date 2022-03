Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Sachbeschädigung am Haltepunkt Unadingen

Unadingen (ots)

Durch bislang Unbekannte wurde am Haltepunkt Unadingen das Display des Fahrkartenautomaten und die Scheibe einer Informationsvitrine beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich nach einer ersten Schätzung auf ca. 1000 Euro.

Durch drei bislang unbekannte Jugendliche soll am Freitag, den 18. März 2022 gegen 23 Uhr das Display des Fahrkartenautomaten sowie die Scheibe der Informationsvitrine am Haltepunkt Unadingen beschädigt worden sein. Die drei Jugendlichen sollen sich mit der S1 (Abfahrt um 23:04 Uhr) in Richtung Freiburg vom Tatort entfernt haben. Als Tatmittel wurden wohl Schottersteine aus dem Gleisbett verwendet. Ein Zeuge hatte die Tat bemerkt und meldete diese am Folgetag bei der Polizei.

Die Bundespolizei hat ein Strafverfahren eingeleitet. Nach einer ersten Schätzung beträgt der Sachschaden ca. 1000 Euro.

