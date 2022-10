POL-OG: Offenburg, A5 - Brennendes Auto

Elzach (ots) - Ein 33 Jahre alter Motorradfahrer hat sich am Sonntagmittag nach einem alleinbeteiligten Sturz schwere Verletzungen zugezogen und musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden. Der Ducati-Lenker war kurz nach 12:30 Uhr in einer Motorradgruppe auf der B294 von Mühlenbach in Richtung Elzach unterwegs. Am Ausgang einer Linkskurve ...

