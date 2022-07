Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers - Zeugen gesucht

Raub auf zwei 14 und 15 Jahre Jugendliche

Moers (ots)

Die Polizei sucht Zeugen oder Hinweise zu einem Raubüberfall auf zwei 14 und 15 Jahre alten Jungen.

Die beiden Jugendlichen waren bereits am Mittwoch um 19.30 Uhr in der Moerser Innenstadt unterwegs. Sie gingen die Homberger Straße in Richtung Kreisverkehr Augustatraße.

In Höhe der Mittelstraße näherten sich von hinten vier Personen. Eine davon sprach den 14-Jährigen unter einem Vorwand an und die anderen drängten beide in die Mittelstraße.

Hier hielt plötzlich eine Person aus der Gruppe ein Messer in der Hand. Die erste Person durchsucht die Bauchtaschen der Jugendlichen und entwendete aus der Bauchtasche des 14 jährigen mehrere Scheine.

Nach ersten Ermittlungen liegt jetzt auch eine Personenbeschreibung vor:

Der Haupttäter ist ca. 185 cm groß, etwa 18- 21 Jahre alt, kräftige Figur, schwarze Haare, an den Seiten kurz, oben etwas länger (Boxerschnitt), er hat eine tiefe Stimme, einen rasierten Streifen in der linken Augenbraue und eine Narbe im Gesicht.

Die Person mit dem Messer ist etwa 160 cm groß, ca. 14 bis 15 Jahre alt, dünn, er trägt schwarze etwa kinnlange Haare und hat einen Mittelscheitel.

Die dritte Person ist etwa 175 cm groß, ca. 14 bis 15 Jahre und ist etwas dicker.

Über die vierte Peron ist nichts bekannt.

Hinweise bitte an die Polizeiwache Moers, unter der Rufnummer 02841-1710.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell