Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Pirmasens - Feueralarm durch angebranntes Essen

Polizei Pirmasens (ots)

Am 26.02.2022, gegen 15:30 Uhr, wurde aus einem Anwesen in der Sonnenstraße in Pirmasens Rauchentwicklung gemeldet. Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst waren schnell vor Ort, mussten aber feststellen, dass Ursache der Rauchentwicklung lediglich das angebrannte Essen des 65-jährigen Bewohners der Wohnung war. Bei der Besichtigung der Wohnung wurde festgestellt, dass es bis auf das angebrannte Essen keine weiteren Beschädigungen gab. Auch wurde festgestellt, dass die Wohnung stark verwahrlost war. Die zuständigen Behörden wurden informiert. Der 65-jährige wurde vorsorglich zur Beobachtung ins Städtische Krankenhaus gebracht. |pips

