POL-PDPS: Münchweiler/Ro. - Unfallflucht durch Hinweis aufgeklärt

Am 25.02.2022, im Zeitraum zwischen 16:00 Uhr und 18:00 Uhr, ereignete sich in Müchweiler/Ro. der Pfarrer-Körber-Straße, Höhe Haus-Nr. 2, ein Verkehrsunfall, bei welchem sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle entfernte. Eine schwarze Mercedes A-Klasse mit PS-Landkennzeichen und ein Gartenzaun waren von einem vermutlich roten Fahrzeug beschädigt worden. Vor Ort konnten mehrere Fahrzeugteile des Verursacherfahrzeuges aufgefunden werden. An Zaun und A-Klasse entstand ein Schaden von über 2000 Euro. Aufgrund eines Hinweises aus dem Umfeld des Geschädigten auf ein mögliches Tatfahrzeug konnte der 92-jährige Verursacher ermittelt werden. Sowohl die aufgefundenen Teile als auch die gesicherten Unfallspuren stimmten überein.|pips

