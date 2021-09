Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Körperliche Auseinandersetzung zwischen zwei Personen

Freiburg (ots)

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

[Stadt Titisee-Neustadt;]

Am Samstag den 04.09.21, gegen 19.20 Uhr kam es vor einem Lokal am Postplatz zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern. Eine bislang unbekannte Person schlug einen 29-jährigen Mann ins Gesicht. Noch vor Eintreffen der Polizeibeamten verließ der Beschuldigte die Örtlichkeit, so dass dieser bislang nicht ermittelt werden konnte. Die Ursache bzw. die Umstände für den Disput sind bislang unbekannt, woraufhin nun die Polizei nach Zeugen sucht, welche eventuell den Hergang beobachtet haben. Hinweisgeber können sich bei der Polizei in Titisee-Neustadt, unter der Telefonnummer 07651 9336-0 melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell