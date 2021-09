Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Beim Öffnen der Pkw-Türe anderes Auto beschädigt

Freiburg (ots)

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

[Titisee-Neustadt;]

Am 04.09.2021, in der Zeit zwischen 10.00 Uhr und 15.00 Uhr, wurde ein geparkter Pkw auf einem Parkplatz eines Erlebnisbades in der Titisee, durch eine unbekannte Person beschädigt. Vermutlich öffnete ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer die Türe seines Autos und stieß hierbei gegen den Pkw des Geschädigten. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von ca. 500 EUR zu kümmern.

Weitere Hinweise zum Sachverhalt nimmt das Polizeirevier Titisee-Neustadt unter 07651/93360 entgegen.

