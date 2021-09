Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: PKW-Fahrer verursacht Verkehrsunfall infolge medizinischer Ursache

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

[Stadt Titisee-Neustadt;]

Am 04.09.21, gegen 09.30 Uhr befuhr ein 63-jähriger Mann mit seinem Pkw die Hauptstraße, als er infolge eines plötzlich auftretenden medizinischen Problems die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und mit einem geparkten Pkw kollidierte. Die hinzugeeilte Polizeistreife leitete bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes die Erste-Hilfe Maßnahmen ein. Der Mann wurde durch das DRK in eine Spezialklinik nach Freiburg verbracht. Der verursachte Sachschaden an den Fahrzeugen beläuft sich auf ca. 5.000 Euro.

