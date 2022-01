Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 220121 - 0070 Frankfurt-Seckbach: Raub in Wohnung

Frankfurt (ots)

(fue) Am Freitag, den 21. Januar 2022, gegen 02.30 Uhr, hörte eine Nachbarin aus der Hofhausstraße Klopfgeräusche vom Nachbaranwesen. Da im Nachbarhaus noch Licht brannte, machte sich die Frau Sorgen um den 64-jährigen Nachbarn. Dir verständigte Funkstreife des 6. Polizeirevieres traf gegen 02.40 Uhr am Tatort ein und konnte ebenfalls Klopfgeräusche und - nach Klingeln und Klopfen - auch Hilferufe aus dem Haus wahrnehmen. Daraufhin wurden Feuerwehr und ein Rettungswagen hinzugezogen. Der Feuerwehr gelang es, ein gekipptes Fenster ohne Beschädigung öffnen zu können. Nun konnte der Geschädigte 64-Jährige aus der Gästetoilette, in die er eingeschlossen worden war, befreit werden. Der 64-Jährige gab nun an, am Vorabend, gegen 19.00 Uhr, von zwei Männern, die sich als Kammerjäger ausgegeben hatten, in seiner Wohnung überfallen worden zu sein. Nachdem er die Tür geöffnet hatte, hätten sie ihn zu Boden gedrückt und in den "Schwitzkasten" genommen. Schließlich durchsuchten sie seine Wohnung und schlossen ihn in der Gästetoilette ein, bevor sie den Tatort verließen. Die Räuber dürften etwa 750 EUR Bargeld erbeutet haben.

Täterbeschreibung:

1. Täter: 170-175 cm groß, indisches Erscheinungsbild. Dunkle gekleidet, sprach akzentfreies Deutsch. 2. Täter: 175-180 cm groß und von kräftiger Gestalt. Dunkel gekleidet, sprach akzentfreies Deutsch.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell