Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 220121 - 0068 Frankfurt/Nieder-Erlenbach: Pkw-Brand

Frankfurt (ots)

(fue) Aus bislang noch ungeklärter Ursache brannte am Donnerstag, den 20. Januar 2022, gegen 03.00 Uhr, ein in der Homburger Landstraße geparkter VW-Sharan aus. Das Feuer dürfte im hinteren Teil des Fahrzeuges entstanden sein und fraß sich bis zur Fahrzeugmitte vor. Es entstand wirtschaftlicher Totalschaden (ca. 10.000 EUR). Die Ermittlungen hinsichtlich der Brandursache dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell