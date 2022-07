Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Sonsbeck - Diebstahl eines E-Bikes /Polizei sucht Zeugen und gibt Hinweise

Sonsbeck (ots)

In der Zeit von Mittwoch, 19.00 Uhr, bis Donnerstag, 15.55 Uhr, wurde auf der Hochstraße in Sonsbeck ein hochwertiges E-Bike entwendet.

Das Fahrrad war im Hausflur eines Mehrfamilienhauses abgestellt und mit einem Kettenschloss am Hinterreifen gesichert.

Bei dem entwendeten Rad handelt es sich um ein anthrazitfarbenes E-Bike der Marke Focus / Modell "Jarifa" mit 12-Gang-Schaltung.

Es hatte einen Wert von über 3.000 Euro.

Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiwache Xanten unter der Telefonnummer 02801-71420 zu melden.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang nochmal daraufhin, dass Fahrräder - egal wo sie abgestellt werden - in jedem Fall an einen festen Gegenstand (Fahrradständer, Laterne, Treppengeländer, Baum, Heizkörper, etc.) angekettet werden sollten.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell