Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Wesel - Diebstahl aus mobilem Imbisswagen

Grillhähnchen und Pommes entwendet

Wesel (ots)

In der Zeit von Mittwoch, 20.00 Uhr, bis Donnerstag 11.00 Uhr, entwendeten unbekannte Täter an einem Parkplatz eines Getränkemarktes an der Reeser Landstraße Waren im Wert von ca. 400 Euro aus einem abgestellten, mobilen Imbisswagen.

Bei der Beute handelt es sich um zehn Kisten Grillhähnchen und zwei Kartons Pommes.

Zeugen die in der Tatzeit verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0281-107-0 bei der Polizeiwache in Wesel zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell