Polizei Hagen

POL-HA: Streit zwischen Vater und Sohn eskaliert

Hagen-Hochschulviertel (ots)

In einem Mehrfamilienhaus im Hochschulviertel kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem Vater und seinem erwachsenen Sohn. Am späten Nachmittag stritten sich die beiden Männer lautstark. Der 47-jährige Vater gab an, von seinem Sohn bei der ausufernden Diskussion zuerst geschlagen worden zu sein. Zeugen gaben hingegen an, dass der Hagener den 20-Jährigen angefangen habe zu schubsen und zu schlagen. Bei Eintreffen der Polizei lagen im Wohnzimmer diverse Gegenstände auf dem Boden. Beide Kontrahenten hatten leichte Verletzungen und wollten jeweils auf eine Anzeige verzichten. Da die beiden Familienmitglieder nicht an der gleichen Anschrift wohnhaft sind, wurde auf eine Wohnungsverweisung verzichtet. Der 47-Jährige erhielt jedoch ein zehntägiges Rückkehrverbot. (arn)

