POL-HA: Einbruch in fünf Keller - Zeugen gesucht

Hagen-Eilpe (ots) - Polizeibeamte hielten am Dienstagmorgen (26.07.2022) in Eilpe einen 20-jährigen Autofahrer nach einem Geschwindigkeitsverstoß an und stellten fest, dass er unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Gegen 10.00 Uhr führten die Beamten in der Volmetalstraße Geschwindigkeitskontrollen durch und wurden dabei auf den Mercedes Van des ...

mehr