POL-HA: Ladendieb versucht durch Schubsen zu entkommen

Hagen-Mitte (ots)

Nachdem ein Mann am Mittwoch (27.07.2022) gegen 11.45 Uhr in der Elberfelder Straße von einem Ladendetektiv dabei beobachtet wurde, wie er in einem Discounter Ware entwenden wollte, versuchte er zu fliehen. Der 35-Jährige war nach Passieren des Kassenbereichs darauf angesprochen worden, dass er Getränkedosen und ein Feuerzeug eingesteckt, die Sachen jedoch nicht bezahlte hatte. Als der Mitarbeiter mit dem Gevelsberger zurück in die Filiale ging, schubste der 35-Jährige den Ladendetektiv und versuchte sich von diesem zu entfernen. Es gelang ihm jedoch nicht. Nach Eintreffen der Polizei stellten die Beamten fest, dass der Mann in seinem Rucksack drei Klappmesser mit sich führte. Er erhielt eine Strafanzeige wegen räuberischen Diebstahls. (arn)

