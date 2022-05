Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Heilbronn und des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 19.05.2022

Heilbronn (ots)

Heilbronn: Mann nach Messerangriff in Haft

Weil er im Verdacht steht, einen 44-Jährigen mit einem Messer verletzt zu haben, sitzt ein 23-Jähriger in Untersuchungshaft. Der Tatverdächtige war am Montag, den 16. Mai 2022 auf dem Heilbronner Friedensplatz mit einem 44-Jährigen aneinandergeraten, wobei er seinen Kontrahenten mit einem Messer angegriffen haben soll. Gegen 18 Uhr war der Polizei eine verletzte Person gemeldet worden. Der 44-Jährige musste mit Stichverletzungen ärztlich versorgt werden. Gegen 19.20 Uhr konnte der Tatverdächtige durch Polizeibeamte vorläufig festgenommen werden. Da er unter Alkoholeinfluss stand, wurde ihn eine Blutprobe abgenommen. Der Tatverdächtige wurde am Dienstag, den 17. Mai 2022 einem Haftrichter des Amtsgerichts Heilbronn vorgeführt. Dieser erließ den von der Staatsanwaltschaft Heilbronn beantragten Haftbefehl und setzte ihn in Vollzug. Der 23-Jährige wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Die Ermittlungen zu der Tat dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell