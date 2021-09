Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Bretten - Zimmerbrand in Mehrfamilienhaus

Karlsruhe (ots)

Ein Zimmer in einem Sechsfamilienhaus in Oberderdingen-Großvillars geriet am Dienstagabend vermutlich durch eine Unachtsamkeit eines Bewohners in Brand. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro.

Gegen 20.50 Uhr rückte die Feuerwehr zu einem Zimmerbrand in die Waldenser Straße in Großvillars aus. Vermutlich durch die Unachtsamkeit eines Bewohners war ein Einrichtungsteil eines Zimmers im Dachgeschoß in Brand geraten. Dieser konnte durch die Feuerwehr rasch gelöscht werden. Ein Nachbar wurde offenbar bei Löschversuchen verletzt.

Die Wohnung war nicht mehr bewohnbar, die Familie kam bei Verwandten unter. Die anderen Hausbewohner konnten nach Abschluss der Löscharbeiten wieder in ihre Wohnungen zurück.

Heike Umminger, Pressestelle

