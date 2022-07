Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Beleidigung nach Verkehrsverstoß

Kaiserslautern (ots)

Über ein Auto in der Fußgängerzone hat sich ein Mann am Sonntagnachmittag so aufgeregt, dass er ausfällig wurde.

Ein 54-jähriger US-Amerikaner war mit seinem PKW in die Fackelstraße eingefahren. Das brachte den 53-Jährigen so in Rage, dass er anfing den Autofahrer und seine Beifahrerin zu beschimpfen und zu beleidigen. Sie alarmierten die Polizei.

Die Streife stellte bei dem Beschuldigten eine starke Alkoholisierung (2,18 Promille) fest. Dem Mann wurde ein Platzverweis erteilt. Außerdem muss er mit einer Strafanzeige rechnen. |lu

