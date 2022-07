Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Hochwertige Kopfhörer gestohlen

Kaiserslautern (ots)

In der Mainzer Straße haben Unbekannte am Samstagabend Kopfhörer aus einem Auto gestohlen. Der Besitzer hatte den Wagen gegen 18:50 Uhr auf dem Parkplatz eines Drogeriemarktes geparkt und ging einkaufen. Der Wagen war zwar abgeschlossen, das Beifahrerfenster allerdings halb geöffnet. Als er nach zehn Minuten zu seinem Wagen zurückkehrte, stellte er fest, dass die Beifahrertür nur angelehnt war. Es fehlte das Ladecase von In-Ear-Kopfhörern inklusive eines Kopfhörers. Weitere Gegenstände wurden nicht gestohlen. Die Schadenshöhe liegt bei circa 180 Euro. Die Polizei ermittelt und warnt: Lassen Sie keine Wertsachen im Wagen liegen! Schließen Sie Ihr Auto immer ab! Denken sie auch an das Schließen der Fenster. Diebstahl aus Fahrzeugen kann verhindert werden. |elz

