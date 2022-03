Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Duo klaut Zigaretten/ Arbeitskollegen prügeln sich am Supermarkt/ E-Bike gestohlen

Lüdenscheid (ots)

Ein Paar wurde am Dienstag beim Zigarettenklauen erwischt. Gegen 10.20 Uhr stellten sich die 43-jährige Iserlohnerin und der 44-jährige Lüdenscheider in einem Discounter an der Volmestraße an, um Bierdosen zu bezahlen. Während der vorne stehende Mann versuchte, die Sicht auf seine Begleiterin zu verdecken, holte die Frau Zigaretten aus dem Regal und schob sie in ihre Ärmel. Die Kassiererin bemerkte es trotz des Sichthindernisses und sprach die beiden an. Sie leugneten zunächst, sich überhaupt zu kennen. Im Büro rückte die Frau die Zigaretten wieder raus. Der Mann hatte bereits ein Hausverbot. Das gab es nun auch für seine Begleiterin. Außerdem trug der Mann ein Messer bei sich. Die Polizei beschlagnahmte das Messer und schrieb Anzeigen wegen eines Ladendiebstahls mit Waffen, Hausfriedensbruchs und Verstoßes gegen das Waffengesetz.

Zwei Arbeitskollegen haben sich am Dienstagnachmittag am Parkplatz eines Supermarktes an der Herscheider Landstraße geprügelt. Zeugen beobachteten die Männer, wie sie über die Böschung rollten. Als die Polizei eintraf, war nur noch der 36-jährige Beteiligte vor Ort. Sein 50-jähriger Kontrahent tauchte jedoch kurz darauf wieder mit Einkäufen in der Hand auf und beruhigte sich erst, als ihm die Polizeibeamten drohten, ihn in Gewahrsam zu nehmen. Beide zeigten sich gegenseitig wegen Körperverletzung bzw. gefährlicher Körperverletzung an. Der Jüngere soll mit einem Ast geschlagen und mit einem Messer gedroht haben. Beide lehnten eine medizinische Behandlung ihrer Verletzungen ab.

Aus dem Keller eines Mehrfamilienhauses am Carl-Berg-Weg wurde ein E-Bike gestohlen. Die Tat muss zwischen Montag- und Dienstagmittag passiert sein. Es handelt sich um ein schwarz/silber lackiertes Fahrrad vom Typ Zündapp Z801, das mit einem Spiralschloss an einer Öse befestigt war. (cris)

