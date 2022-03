Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: 100-Euro-Blüte/ Mutmaßlicher Fahrraddieb erstattet Anzeige/ Autofenster eingeschlagen

Iserlohn (ots)

Eine etwa 30-jährige Frau hat am Dienstag versucht, Ware mit einem falschen 100-Euro-Schein zu bezahlen. Eine andere Kundin identifizierte das Papier als Blüte. Die Unbekannte riss ihr Schein aus der Hand und flüchtete. Es ist zu befürchten, dass es die etwa 30 Jahre alte Frau ein weiteres Mal versuchen wird. Die Unbekannte ist etwa 1,70 Meter groß, etwa 30 Jahre alt und schlank. Sie trug eine Jeanshose und ihre dunklen Haare zu einem Dutt gebunden.

Ein mutmaßlicher Fahrraddieb hat am Dienstagmittag den Vater des Eigentümers wegen Bedrohung angezeigt. Ein 50-jähriger Iserlohner hatte einen 40-jährigen Iserlohner mit genauso einem Fahrrad am Lennedamm entdeckt, wie es seinem Sohn gestohlen wurde. Er hielt den mutmaßlichen Dieb bis zum Eintreffen der Polizei an. Der 40-Jährige fühlte sich bedroht und erstattete nun seinerseits Strafanzeige gegen den 50-Jährigen. Die Polizei stellte das Fahrrad sicher, um die Eigentumsverhältnisse zu klären.

Am Dienstag zwischen 16 und 16.40 Uhr wurde an der Schälkstraße die Beifahrertürscheibe eines weißen VW Golf eingeschlagen. Die Fahrerin war spazieren. Als sie zurückkehrte, erblickte sie den Scherbenhaufen. Scheinbar wurde nichts gestohlen. (cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell