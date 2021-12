Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Pressemeldung der Polizei Daun vom 15.12.2021

Daun (ots)

Ereignis: Unfallverursacher flüchtig, Polizei sucht Zeugen

Ort: Strohn, Zur Schweiz

Zeit: 09.12.2021, 00.00 Uhr bis 09.12.2021, 23.59 Uhr

Ein unbekannter Fahrzeugführer kollidierte im Tatzeitraum mit einer Straßenlaterne und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Vermutlich geriert der Unbekannte wegen nicht angepasster Geschwindigkeit von der Fahrbahn ab. An der Lampe entstand ein erheblicher Sachschaden, auch das Verursacherfahrzeug sollte beschädigt sein. Die Polizei Daun sucht Zeugen, 06592-96260.

Ereignis: Unbekannte beschädigen PKW, Polizei sucht Zeugen

Ort: Gerolstein, Sarresdorfer Straße,

Zeit: 14.12.2021, 10.00 Uhr bis 14.12.2021, 10.35 Uhr

Ein Autofahrer parkte seinen dunklen PKW, Marke Citroen, auf dem Parkplatz des Edeka- Marktes in der Sarresdorfer Straße. Während seiner Abwesenheit beschädigten Unbekannte den Kotflügel vorne rechts. Es wurde ein Symbol mittels spitzem-bzw. scharfkantigem Gegenstand in den Lack geritzt. Die Polizei Gerolstein sucht Zeugen, 06591-95260.

Ereignis: Polizei sucht Unfallbeteiligten

Ort: Daun, Leopoldstraße

Zeit: 14.12.2021, 12.25 Uhr

Der Fahrer einer Großraumlimousine befuhr am gestrigen Dienstag die Leopoldstraße in Richtung Bonner- bzw. Bitburger Straße. Beim Vorbeifahren an einem geparkten weißen Kleinbus, dieser stand in Höhe der Verbandsgemeindeverwaltung, kollidierte er mit dessen Außenspiegel. Als der Verursacher sich gedreht und wieder zum Unfallort gefahren war, konnte der Kleinbus nicht mehr angetroffen werden. Die Polizei Daun sucht nach dem Fahrer oder Halter des geparkten Fahrzeugs, 06592-96260.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell