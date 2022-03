Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit einer getöteten Person auf der L 28 zwischen Ahlbeck und Eggesin ( LK Vorpommern-Greifswald)

PR Ueckermünde (ots)

Am 05.03.2022, gegen 07:00 Uhr, kam es auf der L 28, zwischen Ahlbeck und Eggesin, zu einem schweren Verkehrsunfall. Nach derzeitigem Kenntnisstand befuhr der 33-jährige deutsche Fahrzeugführer mit seinem PKW VW Golf die L 28 aus Richtung Ahlbeck kommend in Richtung Eggesin. Nach dem Durchfahren einer leichten Rechtskurve kam der PKW aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und durchfuhr auf einer Länge von ca. 200 Meter der Straßengraben. In der weiteren Folge fuhr der PKW mit der Fahrzeugfront in einen querenden wasserführenden Graben, wo er zum Stillstand kam. Der Fahrer konnte sich anschließend aus dem Fahrzeug befreien und begab sich in den angrenzenden Wald. Da nicht auszuschließen war, dass sich der Fahrzeugführer bei dem Unfall schwere Verletzungen zugezogen hat, wurden zur Suche der Polizeihubschrauber und Fährtenhunde angefordert. Durch die Besatzung des Hubschraubers konnte in dem dicht bewachsenen und schwer zugänglichen Waldgebiet eine Person aufgefunden werden. Umgehend wurden Polizei- und Rettungskräfte zum Feststellort gelotst. Der eingesetzte Notarzt konnte jedoch nur noch den Tod der männlichen Person feststellen. Bei dem Verstorbenen handelt es sich um den 33-jährigen Fahrzeugführer. Zur Untersuchung der genauen Unfallursache wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft ein Gutachter der DEKRA eingesetzt. Die Ermittlungen dauern an. Der verunfallte Golf wurde durch ein Abschleppunternehmen geborgen. Der Sachschaden beträgt ca. 3.000 Euro. Holger Bahls Polizeihauptkommissar Polizeipräsidium Neubrandenburg Dezernat 1, Einsatzleitstelle Polizeiführer vom Dienst Tel.: 0395/5582-2223 Fax: 0395/5582-2026 E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell