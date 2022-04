Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Pkw-Diebstahl, Trunkenheitsfahrt

Aalen (ots)

Blaufelden: Auto gestohlen

Am Donnerstagnachmittag, gegen 15:30 Uhr, lud ein 79jähriger Mann, auf einem Supermarktparkplatz in der Schrozberger Straße seine Einkäufe ins Auto. Den Fahrzeugschlüssel ließ er hierbei im Zündschloss seines schwarzen VW Golf V stecken. Während er sich im Anschluss noch mit einer Bekannten auf dem Parkplatz unterhielt, nutzte ein dreister Dieb die Gelegenheit, setzte sich in den Golf und fuhr zunächst unbemerkt davon. Der Golf, mit dem Baujahr 2009 und einem guten Allgemeinzustand hat einen Zeitwert von etwa 5000 Euro. Nun sucht die Polizei Zeugen, die Hinweise zu diesem Diebstahl geben können. Sie werden gebeten, sich beim Polizeiposten Blaufelden (Tel. 07953/9250-0) zu melden.

Braunsbach: In Schlangenlinien auf der Autobahn unterwegs Am frühen Freitagmorgen, gegen 00:45 Uhr, meldeten Verkehrsteilnehmer einen Renault Kastenwagen mit ausländischem Kennzeichen, welcher auf der A6 von Heilbronn in Richtung Nürnberg mit etwa 70 km/h in Schlangenlinien fuhr. Der 54jährige Fahrer war zuvor schon auf der Rastanlage Hohenlohe aufgefallen, als er stark schwankend versuchte, sich auf den Beinen zu halten. Durch eine Polizeistreife des Polizeireviers Schwäbisch Hall konnte das Fahrzeug parkend und mit laufendem Motor, auf dem Parkplatz Kochertalbrücke festgestellt werden. Der Fahrer wurde einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei stellten die Beamten eine starke Alkoholisierung des Mannes fest. Im Fahrzeug wurde eine leere Wodkaflasche aufgefunden. Der Mann musste zwei Blutentnahmen im Krankenhause über sich ergehen lassen. Der Führerschein wurde beschlagnahmt und eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr wurde gefertigt.

