POL-OG: Ettenheim - Arbeitsunfall

Offenburg (ots) - Nach einem räuberischen Diebstahl am Freitagnachmittag vergangener Woche, haben Beamte der Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. Gegen 16 Uhr soll ein 31-jähriger Tatverdächtiger gemeinsam mit zwei weiteren Unbekannten Parfums im Wert von mehreren Hundert Euro in einem Drogeriemarkt in der Hauptstraße entwendet haben. Als ein Ladendetektiv die Männer nach Verlassen der Räumlichkeiten ...

mehr