POL-FR: LANDKREIS EMMENDINGEN Waldkirch: Streit mit Schwert

Am Dienstagnachmittag wurde die Polizei wegen eines Streits in eine Wohnung in Waldkirch gerufen, in welcher sie in den letzten Tagen bereits mehrfach tätig werden musste. Eine nachvollziehbare Dynamik bekam der Notruf gestern, weil berichtet wurde, dass nun ein Beteiligter ein langes Schwert in der Hand halte. Die Polizei war mit ausreichenden Kräften schnell vor Ort und konnte die Situation auch schnell unter Kontrolle bringen. Erst bei genauerem Hinsehen stellte sich dann heraus, dass es sich bei dem Schwert um eine sogenannte Dekowaffe handelte, die aufgrund ihrer Beschaffenheit und des Materials nicht ganz so gefährlich wie ein echtes Schwert ist. Dennoch wird nun ein Strafverfahren wegen Bedrohung gegen den jungen Mann geführt, der offensichtlich damit versuchte, seine Interessen durchzusetzen. Die Ermittlungen dauern an.

